Врачи не допустили Дейвисона Фигейреду к боям, он выбыл из карда UFC 290

Бразильский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в наилегчайшей весовой категории Дейвисон Фигейреду выбыл из карда турнира UFC 290, который пройдёт в июле. Там он должен был встретиться с Манелом Капе.

В последнем поединке с Брэндоном Морено Фигейреду получил травму глаза и до сих пор не залечил её. Врачи не допустили бойца до участия в поединках в ближайшее время.

«Я всё ещё травмирован. Я попросил бой, сказал менеджеру, что уже хочу драться. Но когда я получил соперника, то посоветовался с физиотерапевтом и офтальмологом, и они сказали, что моё зрение ещё не восстановилось на 100%. Бывают дни, когда я вижу всё нормально, но иногда всё совсем не в порядке, особенно после тренировок. Так что было решено, что я пройду полные шесть месяцев медицинского отстранения», — сказал Фигейреду в подкасте Trocacao Franca.

В последнем поединке в январе этого года Фигейреду проиграл Морено и утратил чемпионский титул UFC.