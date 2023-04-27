Фигейреду рассказал, с кем он хочет провести следующий бой
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Бразильский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в наилегчайшей весовой категории Дейвисон Фигейреду рассказал, с кем бы он хотел провести свой следующий поединок.
«Кай Кара-Франс — это тот, с кем я хотел бы сразиться, но, к сожалению, у него же стоит бой. А ещё есть парень, который нокаутировал Матеуса Николау. Это Брэндон Ройвал — ещё один отличный парень, который мог бы со мной сразиться. Я надеюсь, что UFC даст мне бой с одним из них. Думаю, я заслуживаю этого. Я не прошу титульный бой, я прошу кого-то из топ-5», — сказал Фигейреду в подкасте Trocacao Franca.
В последнем поединке в январе этого года Фигейреду проиграл Морено и утратил чемпионский титул UFC.
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