Сехудо: UFC наняли меня в качестве киллера, чтобы я расправился со Стерлингом
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Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо заявил, что является самым неудобным соперником для Алджамейна Стерлинга.
В ночь на 7 мая на турнире UFC 288 Генри Сехудо проведёт бой с действующим чемпионом промоушена в легчайшем весе Алджамейном Стерлингом.
«Я вернулся, чтобы сорвать банк. Это то, что я чувствую. 6 мая я собираюсь победить. Алджамейн Стерлинг просто не на моём уровне, мне это нравится. Вообще, UFC просто наняли меня в качестве киллера, чтобы я расправился с ним. Действительно ли в промоушене хотели дать мне сразу титульный бой? Нет, но стилистически я лучший боец, который может его победить», — сказал Сехудо в видео на своём YouTube-канале.
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