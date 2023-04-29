Сехудо: UFC наняли меня в качестве киллера, чтобы я расправился со Стерлингом

Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо заявил, что является самым неудобным соперником для Алджамейна Стерлинга.

В ночь на 7 мая на турнире UFC 288 Генри Сехудо проведёт бой с действующим чемпионом промоушена в легчайшем весе Алджамейном Стерлингом.

«Я вернулся, чтобы сорвать банк. Это то, что я чувствую. 6 мая я собираюсь победить. Алджамейн Стерлинг просто не на моём уровне, мне это нравится. Вообще, UFC просто наняли меня в качестве киллера, чтобы я расправился с ним. Действительно ли в промоушене хотели дать мне сразу титульный бой? Нет, но стилистически я лучший боец, который может его победить», — сказал Сехудо в видео на своём YouTube-канале.