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Дауд Стхански победил Михаила Колобегова на турнире RCC Hard в Екатеринбурге

Дауд Стхански победил Михаила Колобегова на турнире RCC Hard в Екатеринбурге
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Завершилось соглавное событие турнира по кулачным боям от промоушена RCC, проходящего в Екатеринбурге. Михаил «Баррера» Колобегов сразился в рамах полутяжёлого дивизиона (до 93 кг) с Даудом «Стхански» Кельбихановым.

Победу единогласным судейским решением одержал Дауд «Стхански» Кельбиханов, для которого прошедшее выступление стало 12-м в карьере.

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