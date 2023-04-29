Дауд Стхански победил Михаила Колобегова на турнире RCC Hard в Екатеринбурге

Завершилось соглавное событие турнира по кулачным боям от промоушена RCC, проходящего в Екатеринбурге. Михаил «Баррера» Колобегов сразился в рамах полутяжёлого дивизиона (до 93 кг) с Даудом «Стхански» Кельбихановым.

Победу единогласным судейским решением одержал Дауд «Стхански» Кельбиханов, для которого прошедшее выступление стало 12-м в карьере.