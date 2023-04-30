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«Был бы рад забрать твой нолик». Чемпион, выигравший все бои нокаутом, обратился к Дэвису

«Был бы рад забрать твой нолик». Чемпион, выигравший все бои нокаутом, обратился к Дэвису
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Чемпион мира по версии IBF в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) пуэрториканец Сабриэль Матиас (19-1, 19 KO) обратился в социальных сетях к звёздному американцу Джервонте Дэвису после его победы над Райаном Гарсией.

«Мои поздравления, чемпион. Я был бы рад забрать твой нолик и обновить свою статистику нокаутов», – сказал Матиас.

Сабриэлю Матиасу 31 год. Пуэрториканец дебютировал на профессиональном ринге в декабре 2015 года и впервые заявил о себе в середине 2019-го, остановив в 11-м раунде российского проспекта Максима Дадашева, скончавшегося после выступления. В феврале Матиас завоевал вакантный титул IBF, одержав досрочную победу над ранее небитым аргентинцем Йеремиасом Понсе.

Ранее бывший чемпион мира Барри Макгиган назвал единственного легковеса, способного победить Дэвиса.

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