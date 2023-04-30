The Ring: поединок Теренса Кроуфорда и Эррола Спенса запланирован на 23 июля

Поединок за звание абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе (до 66,7 кг) между американцами Эрролом Спенсом-младшим (28-0, 22 KO) и Теренсом Кроуфордом (39-0, 30 KO) запланирован на 23 июля в Лас-Вегасе (США), сообщает издание The Ring со ссылкой на анонимные источники.

Поединок будет транслироваться на телеканале Showtime и возглавит боксёрский вечер от PBC.

Теренсу Кроуфорду 35 лет. В своём последнем бою, состоявшемся в декабре, американец провёл добровольную защиту титула WBO против россиянина Давида Аванесяна, нокаутировав его в шестом раунде.

Эрролу Спенсу 33 года. Боец не выступал с апреля 2022 года, когда досрочно остановил в десятом раунде кубинского ветерана Йордениса Угаса, объединив титулы WBC, WBA Super и IBF.