Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

О’Мэлли: Bellator и PFL – хорошая альтернатива UFC

О’Мэлли: Bellator и PFL – хорошая альтернатива UFC
Комментарии

Звёздный боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC, американец Шон О’Мэлли прокомментировал недавнее высказывание британского легковеса Пэдди Пимблетта, заявившего, что бойцы MMA не желают выступать в Bellator и PFL.

«Пэдди сказал, что никогда не мечтал о PFL и Bellator. Что ж, я точно не мечтал. PFL не был моей целью, да и в Bellator я не хотел. Но все люди разные.

Некоторые зарабатывают в Bellator и PFL больше по сравнению с тем, сколько они зарабатывали в UFC. Это хорошая альтернатива, и отлично, что она существует. Это чертовски здорово. У меня много приятелей из Bellator, которые хорошо зарабатывают», – сказал О’Мэлли в рамках выпуска на своём YouTube-канале.

Ранее О’Мэлли заподозрил Конора Макгрегора в употреблении допинга.

Материалы по теме
«Безумие, я никогда не видел такого». О’Мэлли заподозрил Макгрегора в употреблении допинга
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023