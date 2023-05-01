О’Мэлли: Bellator и PFL – хорошая альтернатива UFC

Звёздный боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC, американец Шон О’Мэлли прокомментировал недавнее высказывание британского легковеса Пэдди Пимблетта, заявившего, что бойцы MMA не желают выступать в Bellator и PFL.

«Пэдди сказал, что никогда не мечтал о PFL и Bellator. Что ж, я точно не мечтал. PFL не был моей целью, да и в Bellator я не хотел. Но все люди разные.

Некоторые зарабатывают в Bellator и PFL больше по сравнению с тем, сколько они зарабатывали в UFC. Это хорошая альтернатива, и отлично, что она существует. Это чертовски здорово. У меня много приятелей из Bellator, которые хорошо зарабатывают», – сказал О’Мэлли в рамках выпуска на своём YouTube-канале.

Ранее О’Мэлли заподозрил Конора Макгрегора в употреблении допинга.