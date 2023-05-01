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Генри Сехудо показал актуальную физическую форму менее чем за неделю до боя со Стерлингом

Генри Сехудо показал актуальную физическую форму менее чем за неделю до боя со Стерлингом
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Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, поделившись с подписчиками свежей фотографией. Напомним, в ночь с 6 на 7 мая мск Сехудо сразится с чемпионом UFC в легчайшем весе Алджамейном Стерлингом. Бой пройдёт на турнире по смешанным единоборствам UFC 288.

«Примерно в это же время на следующей неделе я буду держать свой пояс и смеяться», — написал Сехудо.

Фото: Из личного архива Генри Сехудо

Сехудо не выступал с мая 2020 года, когда на UFC 249 победил техническим нокаутом во втором раунде экс-чемпиона и соотечественника Доминика Круза. Стерлинг в предыдущем бою встречался с Ти Джеем Диллашоу и победил его техническим нокаутом. Бой состоялся на турнире UFC 280.

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