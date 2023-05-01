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Промоутер Хрюнов объяснил отмену боя Ивана Емельяненко и Фабио Мальдонадо

Промоутер Хрюнов объяснил отмену боя Ивана Емельяненко и Фабио Мальдонадо
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Известный российский промоутер Владимир Хрюнов прокомментировал отмену поединка Ивана Емельяненко, брата знаменитых бойцов смешанного стиля Фёдора и Александра Емельяненко, и бразильского ветерана Фабио Мальдонадо.

Напомним, новым соперником Ивана Емельяненко стал дзюдоист Алексей Леденёв. Поединок по правилам MMA состоится на турнире РЕН ТВ 26 мая в Москве.

«Бой Мальдонадо и Емельяненко действительно отменён. Федерация оценила три последних боя Мальдонадо, которые заканчивались за несколько секунд, и не допустила его к бою против Ивана Емельяненко. Иван всё ещё собирается дебютировать в ММА. Он проведёт бой с чемпионом Европы по дзюдо Алексеем Леденёвым 26 мая», – приводит слова Хрюнова «РИА Новости Спорт».

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