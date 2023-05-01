Рой Джонс оценил готовность Энтони Джошуа к мегафайту с Уайлдером
Поделиться
Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях легендарный американец Рой Джонс высказался о потенциальном мегафайте супертяжеловесов Энтони Джошуа (25-3, 22 KO) и Деонтея Уайлдера (43-2-1, 42 KO), который может состояться уже в конце 2023 года.
«Очень тяжёлый поединок для Джошуа. Я обожаю Эй Джея и считаю его великолепным бойцом. Но у него начинаются проблемы, когда ему отвечают на удары, а это причина, почему вы не захотите драться с Уайлдером.
Удары Уайлдера отличаются от ударов любого в дивизионе, поэтому Джошуа должен решить эту проблему, прежде чем выходить с Деонтеем в ринг», – сказал Джонс в интервью YouTube-каналу iD Boxing.
Ранее тренер Уайлдера прокомментировал переговоры с Джошуа.
Материалы по теме
Комментарии
- 1 мая 2023
-
21:56
-
21:06
-
21:02
-
19:55
-
19:02
-
17:58
-
16:24
-
15:16
-
15:08
-
14:43
-
13:41
-
13:01
-
12:15
-
11:57
-
11:27
-
10:54
-
10:13
-
09:34
-
09:23
-
08:27
-
01:24
-
00:58
-
00:47
- 30 апреля 2023
-
23:12
-
22:52
-
21:49
-
21:01
-
19:55
-
19:36
-
19:30
-
18:51
-
18:03
-
17:29
-
16:55
-
15:23
Партнерский контент