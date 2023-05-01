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Рой Джонс оценил готовность Энтони Джошуа к мегафайту с Уайлдером

Рой Джонс оценил готовность Энтони Джошуа к мегафайту с Уайлдером
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Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях легендарный американец Рой Джонс высказался о потенциальном мегафайте супертяжеловесов Энтони Джошуа (25-3, 22 KO) и Деонтея Уайлдера (43-2-1, 42 KO), который может состояться уже в конце 2023 года.

«Очень тяжёлый поединок для Джошуа. Я обожаю Эй Джея и считаю его великолепным бойцом. Но у него начинаются проблемы, когда ему отвечают на удары, а это причина, почему вы не захотите драться с Уайлдером.

Удары Уайлдера отличаются от ударов любого в дивизионе, поэтому Джошуа должен решить эту проблему, прежде чем выходить с Деонтеем в ринг», – сказал Джонс в интервью YouTube-каналу iD Boxing.

Ранее тренер Уайлдера прокомментировал переговоры с Джошуа.

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