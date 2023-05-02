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Майк Тайсон высказался о возможном поединке с Логаном Полом

Майк Тайсон высказался о возможном поединке с Логаном Полом
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Майк Тайсон ответил на вопрос по поводу возможного поединка с известным блогером Логаном Полом в рестлинг-промоушне WWE.

«Вы когда-нибудь видели, как я борюсь? Я бы сделал это! Я бы надрал ему задницу. Да, я бы это сделал. Несмотря на то что я люблю его», — сказал Тайсон на канале Pro Wrestling Bits в YouTube.

Майк Тайсон – 56-летний боксёр-профессионал, который выступал в тяжёлой весовой категории. Это один из самых известных боксёров в истории, абсолютный чемпион мира в тяжёлой весовой категории среди профессионалов, чемпион мира по версиям WBC, WBA, IBF, The Ring. Американец одержал 11 побед за титул чемпиона мира в тяжёлом весе. Кроме того, Тайсон является самым высокооплачиваемым боксёром в истории до Флойда Мейвезера.

Майк Тайсон упал со скейтборда:

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