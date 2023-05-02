Хабиб — менеджеру Махачева Ризвану Магомедову: человеком будь

Бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов прокомментировал недавнее сообщение менеджера действующего чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева Ризвана Магомедова.

«2023 год, где-то в лесу Баден-Бадена. Пульс 90. Никуда не ускоряюсь, двигаюсь спокойно», — написал Магомедов.

«Каждому в этой жизни своё пройти. Ты человеком будь», — написал Нурмагомедов.

Напомним, в октябре 2020 года Нурмагомедов добыл победу в противостоянии с американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После поединка прославленный боец объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в смешанных единоборствах, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC.

Махачев показал, как боролся с Хабибом перед боем: