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Соперник Мовсара Евлоева снялся с боя из-за травмы, его заменит дебютант UFC

Соперник Мовсара Евлоева снялся с боя из-за травмы, его заменит дебютант UFC
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Американский боец смешанных единоборств Брайс Митчелл снялся с поединка с россиянином Мовсаром Евлоевым, который должен был состояться в главном карде турнира UFC 288.

По информации ESPN Deportes, новым соперником Евлоева станет бразильский боец Диего Лопес, для которого это будет дебют в UFC.

Отметим, что Лопес принял бой на коротком уведомлении за пять дней до турнира, который состоится в ночь на 7 мая.

Мовсар Евлоев свой последний поединок провёл в июне прошлого года с Дэном Иге и одержал победу единогласным решением судей. В активе россиянина 16 побед и ни одного поражения в профессиональных смешанных единоборствах.

Диего Лопес провёл 25 поединков в ММА, в которых одержал 20 побед и потерпел пять поражений. В 2021 году он выступал на Dana White’s Contender Series и проиграл Жоандерсону Брито.

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