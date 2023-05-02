Соперник Мовсара Евлоева снялся с боя из-за травмы, его заменит дебютант UFC

Американский боец смешанных единоборств Брайс Митчелл снялся с поединка с россиянином Мовсаром Евлоевым, который должен был состояться в главном карде турнира UFC 288.
По информации ESPN Deportes, новым соперником Евлоева станет бразильский боец Диего Лопес, для которого это будет дебют в UFC.
Отметим, что Лопес принял бой на коротком уведомлении за пять дней до турнира, который состоится в ночь на 7 мая.
Мовсар Евлоев свой последний поединок провёл в июне прошлого года с Дэном Иге и одержал победу единогласным решением судей. В активе россиянина 16 побед и ни одного поражения в профессиональных смешанных единоборствах.
Диего Лопес провёл 25 поединков в ММА, в которых одержал 20 побед и потерпел пять поражений. В 2021 году он выступал на Dana White’s Contender Series и проиграл Жоандерсону Брито.
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