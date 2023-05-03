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Сын Кадырова показал фото с Чимаевым в Грозном

Сын Кадырова показал фото с Чимаевым в Грозном
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Боец смешанных единоборств Эли Кадыров, являющийся сыном главы Чечни Рамзана Кадырова, разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав фото со шведом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым. Отмечается, что снимок был сделан в Грозном.

Фото: Из личного архива Эли Кадырова

Напомним, Эли дебютировал в профессиональных смешанных единоборствах на турнире АСА 150, который состоялся в Москве 23 декабря прошлого года. Соперником Эли был Ислам Акбаров, для которого это тоже был дебют в ММА. Эли победил техническим нокаутом на третьей минуте первого раунда.

Чимаев в последнем бою встречался с американцем Кевином Холландом и добыл победу удушающим приёмом уже в первом раунде.

Кадыров показал кулон с изображением Чимаева в своём авто:

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Сын Кадырова нокаутировал соперника в дебютном бою. Эли потратил всего три минуты
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