Сын Кадырова показал фото с Чимаевым в Грозном

Боец смешанных единоборств Эли Кадыров, являющийся сыном главы Чечни Рамзана Кадырова, разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав фото со шведом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым. Отмечается, что снимок был сделан в Грозном.

Фото: Из личного архива Эли Кадырова

Напомним, Эли дебютировал в профессиональных смешанных единоборствах на турнире АСА 150, который состоялся в Москве 23 декабря прошлого года. Соперником Эли был Ислам Акбаров, для которого это тоже был дебют в ММА. Эли победил техническим нокаутом на третьей минуте первого раунда.

Чимаев в последнем бою встречался с американцем Кевином Холландом и добыл победу удушающим приёмом уже в первом раунде.

Кадыров показал кулон с изображением Чимаева в своём авто: