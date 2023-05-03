Алексей Олейник объяснил, почему начал заниматься единоборствами

Россиянин Алексей Олейник поделился мыслями по поводу решения заниматься единоборствами. Соответствующий пост он разместил у себя в социальных сетях.

«Иногда хочу понять, зачем я стал заниматься единоборствами? Это и желание стать независимым от воздействия окружающих людей, всегда быть уверенным в своих силах, и желание преодолеть стеснительность, страхи, неуверенность в себе. Быть уверенным в своей силе воли и с её помощью поставить и достичь любую цель, не думать и не переживать о своём теле и здоровье. Всегда мочь защитить тех, кто с тобой, встать на сторону несправедливо обижаемого или слабого. И многое-многое другое», — написал Олейник.

Сейчас Олейнику 45 лет. В общей сложности в его активе 78 боёв, в которых он держал 60 побед и потерпел 17 поражений. Один поединок с его участием завершился вничью.

Олейник обратился к болельщикам после поражения на UFC Vegas 61: