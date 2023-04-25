«В России предложили условия не хуже, чем в UFC». 45-летний Олейник возвращается в октагон

1 октября 2022 года свой последний поединок провёл Алексей Олейник, которому на тот момент было 45 лет. Казалось, легендарный ветеран UFC из России должен был завершить карьеру. Он навсегда вписал своё имя в историю смешанных единоборств, став единственным на планете бойцом, побеждавшим в четырёх (!) десятилетиях. Но внезапно Удав анонсировал своё скорейшее возвращение.

26 мая в Москве будет жарко. Именно на этот день запланировано возвращение Александра Емельяненко. А его брат Иван дебютирует в MMA битвой с Фабио Мальдонадо. Теперь же турнир обзавёлся ещё одним знаковым поединком. Олейник снова выйдет в октагон. Причём в соперниках у него бывший боец UFC и Bellator – Оли Томпсон. 43-летний британец едет в Россию.

О предстоящем возвращении рассказал сам Олейник. Более того, он без стеснения заявил, что главной причиной стали деньги: «Да, проведу бой с Томпсоном. Отдохнул месяцев семь-восемь и понял, что можно ещё поработать. Предложили хорошие условия в России, не хуже, чем в UFC. Решили, что можно выступить».

А затем информацию о бое Олейника подтвердил и российский промоутер Владимир Хрюнов: «У Алексея было предложение о продолжении контракта с UFC. Но события, которые происходят в России с «Бойцовским клубом», вызвали у Олейника больше эмоций. В ответ, что здесь будет делать, он мне сказал, что очень хочет набить бубен Дацику. И я думаю, что Алексей – очень большая величина в наших единоборствах. Благодарен ему за это решение. Уверен, что у нас получится очень интересное сотрудничество. Одно могу сказать точно – его дебют в России состоится 26 мая. Причина такого выбора? Эмоции, эмоции, эмоции. Но это касалось в том числе и денег. Посмотрите, как всё пресно и по-американски. Особенно нужно обращать внимание на то, какие у нас культурные различия. Алексей Олейник – он наш русский человек. Сколько ребят ему подражают, сколько людей с интересом воспринимают каждое его слово, всё, что он делает».

Финиш карьеры россиянина в UFC получился скомканным. Удав проиграл четыре из пяти последних боёв. Техническими нокаутами Алексея били Деррик Льюис и Крис Дакас, единогласными решениями – Сергей Спивак и Илир Латифи. Поверженным оказался только Джаред Вандераа, которого наш ветеран поймал на удушающий приём и вынудил сдаться. Складывается ощущение, что последние результаты также заставили Удава вернуться. Уходить на такой ноте россиянин не захотел.

Томпсон – отличный вариант для Олейника. Британец идёт на серии из четырёх поражений. И начало ей положил россиянин Сергей Харитонов, который нокаутировал Оли уже в первом раунде. Затем Саса Милинкович оказался сильнее раздельным решением судей. А Иван Витасович и Адам Вижорек отправляли Томпсона в нокаут. Теперь 43-летний британец попытается немного поправить свой рекорд, который на финише карьеры сильно просел.

Мы скучали по Олейнику, который с 1996 (!) года выступает на профессиональном уровне. И Алексей возвращается. Вместе с ещё одним бойцом с мощным бэкграундом они просто обязаны выдать огненный поединок в Москве. Кард турнира уже выглядит максимально интригующим.