Алекс Волкановски назвал победителя боя Стерлинг — Сехудо

Действующий чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) австралиец Алекс Волкановски высказался о предстоящем титульном поединке в легчайшем дивизионе (до 61 кг) между американцами Алджамейном Стерлингом и Генри Сехудо.
«Очевидно, у Сехудо более широкий арсенал, особенно в стойке. Я считаю, что он будет выглядеть гораздо опаснее «на ногах». Он способен финишировать Алджамейна, у него хороший контроль дистанции, а также он умеет использовать свои сильные стороны.
Алджамейн должен забраться к нему за спину, но сможет ли он сделать это с олимпийским борцом? Если он сделает это, то всё изменится. Вот почему я не сбрасываю его со счетов.
Я склоняюсь к победе Генри Сехудо. У него больше инструментов для победы. Он понимает спорт, и я надеюсь, что он хорошо подготовится», – сказал Волкановски в рамках выпуска на своём YouTube-канале.
Напомним, поединок Стерлинга и Сехудо состоится на этих выходных в Нью-Джерси (США) и возглавит турнир UFC 288.
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