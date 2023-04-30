Стерлинг: Сехудо увернулся от пули, когда ушёл из MMA, за ним шли убийцы вдвое больше него

Чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг), американец Алджамейн Стерлинг поставил под сомнение карьеру соперника и соотечественника Генри Сехудо в своём дивизионе.
«Не хочу ничего отнимать у Генри. Он побил парней, которых перед ним ставили, то же делаю и я. Но я скажу, что он увернулся от пули, когда завершил карьеру, потому что иначе ему пришлось бы драться с убийцей за убийцей, парнями вдвое больше него, которые шли за ним.
Не хотелось бы говорить, что он не проверен, но мы не знаем, на что конкретно он способен в легчайшем дивизионе. Считаю, что я стану показателем того, в каком он состоянии. И если я сделаю то, что намерен сделать, то ему лучше вернуться в наилегчайший вес либо окончательно завершить карьеру», – приводит слова Стерлинга издание MMA Fighting.
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