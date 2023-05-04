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Шишков: TopDog — это порядочность, красота и стиль. Hardcore — больше коммерческая история

Шишков: TopDog — это порядочность, красота и стиль. Hardcore — больше коммерческая история
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Боец кулачного промоушена TopDog Евгений Шишков высказался о разнице между промоушенами TopDog и Hardcore. Шишков высоко оценил навыки бизнеса у владельца лиги Hardcore Анатолия Сульянова.

«TopDog – это порядочность, красота и стиль, это больше о боях. Hardcore – это больше коммерческая история. Это такая движуха, где Сульянов, отдам ему должное, акула бизнеса. Он знает, что делает, как раскрутить свой продукт, чтобы люди заходили и смотрели. Каждый делает своё дело. Это бизнес – ничего личного», — сказал Шишков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Ранее Шишков высказался о потенциальном поединке главы организации Данила «Регбиста» Алеева с президентом Hardcore Анатолием Сульяновым.

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