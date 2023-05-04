Поветкин и Лебедев приехали поддержать сборную России на ЧМ по боксу — 2023

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлой весовой категории Александр Поветкин и бывший объединённый чемпион мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) Денис Лебедев приехали в Ташкент (Узбекистан), чтобы поддержать сборную России по боксу. В настоящий момент в Ташкенте проходит чемпионат мира. Турнир начался 1 мая, а закончится 14 мая.

Права на видео принадлежат Федерации бокса России. Посмотреть видео можно в телеграм-канале Федерации бокса России.

Сборная России принимает участие в чемпионате мира с национальной символикой. Ранее некоторые страны заявили о бойкоте этого турнира, а также уже состоявшегося женского чемпионата мира из-за участия в них россиян и белорусов. Речь идёт о США, Финляндии, Швеции, Канады, Нидерландах и некоторых других государствах.