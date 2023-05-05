Крис Сайборг подписала новый контракт с Bellator

Одна из лучших бойцов смешанных единоборств среди женщин Крис Сайборг подписала новый контракт с промоушеном Bellator на несколько боёв, сообщает ESPN. С прошлого лета она оставалась свободным агентом, хотя сохраняла звание чемпиона организации в полулёгком весе. За время отсутствия контракта спортсменка провела два поединка в боксе и оба выиграла.
«Получив предложения от нескольких промоушенов, я очень рада, что смогла договориться с Bellator и остаться лицом их женского полулегкого дивизиона. Скотт Кокер — промоутер, с которым я работаю и которого уважаю много лет. Он так много сделал для развития женского ММА и предоставил нам платформу для демонстрации наших навыков. Нет никаких сомнений в том, что все лучшие женщины в полулегком весе подписали контракты с Bellator, и я с нетерпением жду, что вернусь для защиты пояса», — сказала Сайборг.
Компания Bellator отметила, что подписание Сайборг предполагает, что она может защищать титула против Кэт Зингано и Сары Макманн.
Ранее интерес к подписанию контракта с Сайборг проявлял промоушен PFL, который собирался провести бой бразильянки со своей чемпионкой Кайлой Харрисон. При этом в PFL готовы сотрудничать с Bellator, чтобы этот поединок состоялся.
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