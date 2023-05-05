Дана Уайт прокомментировал потенциальный бой Усмана и Чимаева

Президент UFC Дана Уайт готов обсудить потенциальный бой между бывшим чемпионом UFC в полусреднем весе Камару Усманом и шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым.
«Что мне не нравится в этом поединке и в том, что Усман вызывает его на бой, так это то, что Усман вызывает его на бой в догоняющем весе. Я не занимаюсь догоняющими весами, мне не нравятся догоняющие веса. Догоняющие веса ничего не значат. Они абсолютно ничего не значат.
Если Усман захочет перейти в другой вес и драться с Чимаевым, мы можем поговорить об этом. Но попытки драться с ним в догоняющем весе меня не интересуют», — приводит слова Уайта MMA Fighting.
Усман проиграл два последних боя британцу Леону Эдвардсу, уступив титул в полусреднем весе нокаутом в пятом раунде на UFC 278, а затем проиграв решением в матче-реванше на UFC 286 в марте.
Чимаев в последнем бою, который прошёл в сентябре 2022 года, встречался со спортсменом из США Кевином Холландом и победил его удушающим приёмом. Ожидается, что в обозримом будущем 29-летний боец перейд`т в средний вес и будет выступать на турнире UFC в Абу-Даби в октябре.
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