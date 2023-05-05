Канело: я доминировал над Биволом пять-шесть раундов, но потом устал

Мексиканский боксёр, абсолютный чемпион мира по боксу во втором среднем весе Сауль «Канело» Альварес заявил, что он лучше Дмитрия Бивола, хотя и потерпел поражение от него.

В мае прошлого года Бивол выиграл у Альвареса единогласным решением судей и защитил титул чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии WBA.

«Думаю, я лучше Бивола. Если вы видели, я доминировал над ним первые пять-шесть раундов, но потом устал. Возможно, это потому, что я не тренировался на все 100%. Но я всё равно считаю, что лучше него. Хочу реванш на тех же условиях. Теперь я готов тренироваться по полной и сильно мотивирован», — приводит слова Канело BoxingScene.

Свой следующий поединок Сауль Альварес проведёт в ночь на 7 мая в Гвадалахаре с британцем Джоном Райдером.