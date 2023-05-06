Фёдор Емельяненко высказался о возвращении России в состав Международной федерации MMA
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Легендарный российский боец смешанного стиля и президент Союза MMA России Фёдор Емельяненко высказался о возвращении отечественных спортсменов на международные турниры.
В частности, Емельяненко рассказал о ситуации в Международной федерации смешанных боевых искусств (IMMAF), в марте прошлого года приостановившей членство России и Беларуси из-за политической ситуации.
«Постоянно ведём переговоры о возвращении россиян на международные турниры. Сегодня я бы сказал, что Международная федерация ММА раскололась на тех, кто за, и тех, кто против. Беда в том, что руководство федерации склоняется к тому, чтобы воздержаться от нашего возвращения. Но большая часть всё-таки за возвращение россиян», – приводит слова Емельяненко издание ТАСС.
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