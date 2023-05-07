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Россиянин Алискеров нокаутировал американца Хоуса в дебютном бою UFC

Россиянин Алискеров нокаутировал американца Хоуса в дебютном бою UFC
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В ночь на 7 мая в Ньюарке (США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 288. В рамках предварительного карда россиянин Икрам Алискеров встретился с американцем Филом Хоусом.

Россиянин одержал победу в первом раунде нокаутом.

Отметим, для Алискерова этот поединок стал дебютным в рамках UFC. Таким образом, он одержал 14-ю победу в смешанных единоборствах. Также на его счету одно поражение.

Главным событием турнира станет поединок между действующим обладателем титула в легчайшем дивизионе Алджамейном Стерлингом и бывшим чемпионом промоушена в двух весовых категориях Генри Сехудо.

В соглавном бою Белал Мухаммад встретится с Гилбертом Бёнрнсом. Также на турнире выступят ещё один россиянин — Мовсар Евлоев, который встретится с дебютантом Диего Лопесом.

UFC 2023. UFC 288, Ньюарк, США
Фил Хоус - Икрам Алискеров (W)
07 мая 2023, воскресенье. 02:05 МСК
Окончено
KO
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