Россиянин Алискеров нокаутировал американца Хоуса в дебютном бою UFC

В ночь на 7 мая в Ньюарке (США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 288. В рамках предварительного карда россиянин Икрам Алискеров встретился с американцем Филом Хоусом.
Россиянин одержал победу в первом раунде нокаутом.
Отметим, для Алискерова этот поединок стал дебютным в рамках UFC. Таким образом, он одержал 14-ю победу в смешанных единоборствах. Также на его счету одно поражение.
Главным событием турнира станет поединок между действующим обладателем титула в легчайшем дивизионе Алджамейном Стерлингом и бывшим чемпионом промоушена в двух весовых категориях Генри Сехудо.
В соглавном бою Белал Мухаммад встретится с Гилбертом Бёнрнсом. Также на турнире выступят ещё один россиянин — Мовсар Евлоев, который встретится с дебютантом Диего Лопесом.
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