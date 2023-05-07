Александр Гвоздик победил нокаутом Ричарда Болотника
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Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) украинский ветеран Александр Гвоздик (18-1, 14 KO) нокаутировал представителя Латвии Ричарда Болотника. Поединок состоится 6 мая в Гвадалахаре (Мексика).
Бой завершился победой нокаутом для Гвоздика в шестом раунде.
Напомним, ранее Гвоздик заявлял о желании провести поединок с непобеждённым россиянином Дмитрием Биволом.
В октябре 2019 года Гвоздик в объединительном бою проиграл россиянину Артуру Бетербиеву, досрочно остановившему его в 10-м раунде. В феврале этого года Александр встречался с мексиканцем Хосе Обандо (20-35-2, 15 KO). Поединок продлился все шесть раундов и завершился победой украинца единогласным судейским решением (60-54, 60-54, 60-54).
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