Дана Уайт оценил выступление Мовсара Евлоева на UFC 288

Президент американского промоушена смешанных единоборств UFC Дана Уайт оценил выступление российского непобеждённого бойца полулёгкого веса Мовсара Евлоева на турнире UFC 288, который состоялся в ночь на 7 мая в Ньюарке (США).
Евлоева провёл бой с бразильцем Диего Лопесом и одержал победу единогласным решением судей.
«Евлоев хороший боец. Ему удалось выбраться из двух очень серьёзных болевых приёмов. Сейчас у него 17 побед и ни одного поражения. После обновления рейтингов я рассчитываю увидеть его выше в рейтинге», — сказал Уайт на пресс-конференции.
Мовсар Евлоев провёл 17 поединков в профессиональных смешанных единоборствах и одержал в них 17 побед. В UFC россиянин выиграл все семь боёв, все — судейскими решениями. Он располагается на десятой строчке в рейтинге полулёгкого веса.
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