Белал Мухаммад: если дадите мне восемь недель, я побью Джона Джонса

Американский боец смешанных единоборств, четвёртый номер рейтинга полусреднего веса UFC Белал Мухаммад высказался о победе над бразильцем Гилбертом Бёрнсом на турнире UFC 288.

Бой Мухаммада и Бёрнса стал соглавным событием вечера и завершился победой Белала единогласным решением судей. Таким образом, он стал следующим претендентом на титул и встретится с победителем боя между Леоном Эдвардсом и Колби Ковингтоном.

«Если вы дадите мне восемь недель на подготовку, то я побью Джона Джонса. Дайте мне три недели, и я побью кого угодно из остальных. Всё пошло по плану бога, он помог мне набрать правильную форму в нужный момент. Я доверяю Всевышнему и делаю всё остальное», — сказал Мухаммад после боя.

Белал Мухаммад сейчас идёт на серии из девяти побед подряд.