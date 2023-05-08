Дана Уайт прокомментировал победу Стерлинга над Сехудо

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал победу Алджамейна Стерлинга над Генри Сехудо в рамках главного события турнира UFC 288, прошедшего в ночь на 7 мая в Ньюарке (США).
«Я думаю, что увидел победителем в этом бою Стерлинга. Но бой был очень близок. Генри выступил невероятно. Вы знаете, что я убеждён в негативных эффектах простоя, но он не просто провёл пять тяжёлых раундов против парня, который гораздо больше его, он ещё и выглядел хорошо.
Я думаю, что они оба отлично провели бой. Это была большая победа для Стерлинга. Он уже сражался с Петром Яном, Ти Джеем Диллашоу, а сегодня вышел в октагон и пять раундов сражался с Генри Сехудо.
Неважно, какая разница в габаритах, победа над Сехудо дорогого стоит», — приводит слова Уайта UFC — Ultimate Fighting Championship.
Ловил Хасбика на болевой и борол Яна. Где Сехудо был три года?
- 8 мая 2023
-
08:10
-
07:50
-
07:12
-
00:01
- 7 мая 2023
-
23:46
-
23:32
-
23:06
-
22:54
-
21:47
-
21:05
-
21:00
-
20:53
-
20:20
-
19:56
-
18:58
-
18:36
-
18:23
-
17:46
-
17:33
-
16:45
-
15:54
-
14:49
-
14:26
-
14:15
-
13:37
-
13:18
-
12:51
-
12:41
-
11:52
-
11:27
-
11:19
-
10:40
-
10:30
-
10:25
-
10:17