Дана Уайт прокомментировал победу Стерлинга над Сехудо

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал победу Алджамейна Стерлинга над Генри Сехудо в рамках главного события турнира UFC 288, прошедшего в ночь на 7 мая в Ньюарке (США).

«Я думаю, что увидел победителем в этом бою Стерлинга. Но бой был очень близок. Генри выступил невероятно. Вы знаете, что я убеждён в негативных эффектах простоя, но он не просто провёл пять тяжёлых раундов против парня, который гораздо больше его, он ещё и выглядел хорошо.

Я думаю, что они оба отлично провели бой. Это была большая победа для Стерлинга. Он уже сражался с Петром Яном, Ти Джеем Диллашоу, а сегодня вышел в октагон и пять раундов сражался с Генри Сехудо.

Неважно, какая разница в габаритах, победа над Сехудо дорогого стоит», — приводит слова Уайта UFC — Ultimate Fighting Championship.

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