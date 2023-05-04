«Пусть молчит». Хэйни раскритиковал Ломаченко

Непобеждённый американский боксёр, абсолютный чемпион мира в лёгком весе Дэвин Хэйни высказался по поводу своего будущего соперника Василия Ломаченко.

«Лома не хочет участвовать в раскрутке шоу. Он не помогает продавать событие. Я знал, что он будет помалкивать. Впрочем, а что он может сказать? Так что пускай молчит. Да-да, Василий, сиди себе тихонечко. И так понятно, что его время подходит к концу. До свидания, Василий!

Не собираюсь смотреть на остальных бойцов лёгкого дивизиона, не собираюсь гоняться за кем-то. Не собираюсь на ком-то из них фокусироваться. Всё это мне не нужно. Ведь это не мне, а им нужно фокусироваться на мне. Им нужно бросать мне вызов. Они должны требовать бой со мной. Они должны попытаться победить меня. Ведь именно у меня все ключи от этого дивизиона», — сказал Хэйни на YouTube-канале RealDevinHaneyTV.

Поединок между Хэйни и Ломаченко станет главным событием боксёрского вечера 20 мая в Лас-Вегасе.