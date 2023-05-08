Волкановски прокомментировал судейское решение в бою Стерлинга и Сехудо

Чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) австралиец Алекс Волкановски прокомментировал результат титульного поединка в легчайшем дивизионе (до 61 кг) между американцами Алджамейном Стерлингом и Генри Сехудо, который состоялся вчера, 7 мая.

Напомним, Стерлинг победил раздельным судейским решением, что вызвало споры. Так, боец легчайшего веса американец Шон О’Мэлли заявил, что победителем должен был стать Сехудо.

«Я не был удивлён тем, что Стерлинг победил решением. И я уверен, что в данном случае никакого ограбления не было», – сказал Волкановски рамках выпуска на своём YouTube-канале.

Ранее президент UFC Дана Уайт прокомментировал победу Стерлинга над Сехудо.

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