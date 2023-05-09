Чимаев ответил на слова Даны Уайта о том, что он не выступает из-за личных проблем

Звёздный проспект полусреднего веса (до 77 кг) UFC Хамзат Чимаев прокомментировал слова президента организации Даны Уайта, заявившего, что шведский боец не выступает из-за личных проблем.

«Я меня нет проблем с тем, чтобы подраться. Если бы UFC дали мне бой, я бы подрался уже давно. Я провёл так много сборов, но ни разу не выступил. Проблема определённо не во мне. Я готовился в Дубае, затем в Таиланде… Зачем я так много тренируюсь, если нет боя? Не понимаю» – написал Чимаев в социальных сетях.

Напомним, Чимаев не выступал с сентября 2022 года, когда на турнире UFC 279, в рамках промежуточного веса, досрочно остановил в первом раунде американца Кевина Холланда. Всего на счету шведа в MMA 12 побед и ни одного поражения.