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Хрюнов: у меня нет сомнений, что Бивол победит в реванше с Канело

Хрюнов: у меня нет сомнений, что Бивол победит в реванше с Канело
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Известный российский промоутер Владимир Хрюнов высказался по поводу потенциального реванша между российским боксёром Дмитрием Биволом и мексиканцем Саулем Альваресом.

«Канело провёл бой против очень специфического соперника, и поэтому, может быть, этот бой смотрелся не так ярко. У Райдера есть то, чего всегда боялся Канело — нокаутирующий удар. Из-за этого он провёл поединок максимальной аккуратно, расчётливо.

Что касается вызова Дмитрию Биволу, думаю, что контрактные обязательства существуют. Будет большая полемика. Команда Бивола предложила провести бой в категории 76 килограммов для того, чтобы Дмитрий стал абсолютным чемпионом в этом весе. У меня нет сомнений, что если будет реванш, то Дмитрий победит», — приводит слова Хрюнова Спортивное радио «Движение».

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