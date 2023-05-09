Спенс: Канело следует держаться подальше от Бивола и Бетербиева

Американский непобеждённый боксёр, чемпион мира в полусреднем весе по версии WBC, IBF и WBA Эррол Спенс дал совет абсолютному чемпиону миру во втором среднем весе Саулю «Канело» Альваресу.

«Из того, что я видел, Альварес хорошо выступил в поединке с Райдером. Но я видел только моменты, сам бой не смотрел. Предпочёл бы увидеть поединок Канело с Дэвидом Бенавидесом. Канело более ловок, они бы провели хороший бой. На мой взгляд, Канело следует держаться подальше от Дмитрия Бивола, как и от Артура Бетербиева», — приводит слова Спенса Boxingnews24.

Сауль Альварес в последнем поединке выиграл у Джона Райдера единогласным решением судей и защитил свои титулы. После боя мексиканец выражал желание провести реванш с Дмитрием Биволом.