Арман Царукян узнал имя нового соперника и дату поединка

Российский боец смешанных единоборств, восьмой номер рейтинга в лёгкой весовой категории Арман Царукян проведёт свой следующий бой с бразильцем Жоакимом Силвой, сообщает журналист Бретт Окамото.

Поединок должен состояться на турнире UFC Vegas 75, который состоится 17 июня.

Напомним, Арман Царукян должен был провести бой с другим бразильцем, Ренато Мойкано, 30 апреля на турнире UFC Fight Night 223. Поединок должен был возглавить событие, но был отменён из-за травмы Мойкано.

Царукян в декабре прошлого года выиграл у Дамира Исмагулова единогласным решением судей. Всего у россиянина 19 побед при трёх поражениях в ММА.

Сильва провёл последний бой в октябре и выиграл у Джесси Ронсона техническим нокаутом. Всего у бразильца 12 побед при трёх поражениях.