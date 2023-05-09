Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Арман Царукян узнал имя нового соперника и дату поединка

Арман Царукян узнал имя нового соперника и дату поединка
Комментарии

Российский боец смешанных единоборств, восьмой номер рейтинга в лёгкой весовой категории Арман Царукян проведёт свой следующий бой с бразильцем Жоакимом Силвой, сообщает журналист Бретт Окамото.

Поединок должен состояться на турнире UFC Vegas 75, который состоится 17 июня.

Напомним, Арман Царукян должен был провести бой с другим бразильцем, Ренато Мойкано, 30 апреля на турнире UFC Fight Night 223. Поединок должен был возглавить событие, но был отменён из-за травмы Мойкано.

Царукян в декабре прошлого года выиграл у Дамира Исмагулова единогласным решением судей. Всего у россиянина 19 побед при трёх поражениях в ММА.

Сильва провёл последний бой в октябре и выиграл у Джесси Ронсона техническим нокаутом. Всего у бразильца 12 побед при трёх поражениях.

Материалы по теме
«Если тебе нужны деньги…» Арман Царукян бросил вызов Бобби Грину
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023