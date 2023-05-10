Тренер Гана: Сириль вернётся в сентябре. Павлович будет отличным соперником

Фернанд Лопес, тренер Сириля Гана, рассказал о том, когда его подопечный планирует провести следующий бой и какой соперник у него в приоритете.

«Когда вернётся Сирил? В сентябре. Сергей Павлович будет отличным соперником», – приводит слова Лопеса MMA News.

Напомним, на турнире UFC 285, который состоялся в ночь с 4 на 5 марта в Лас-Вегасе, Джон Джонс выиграл у Сириля Гана удушающим приёмом и стал новым чемпионом промоушена в тяжёлом весе. Для Джонса это был первый поединок за последние три года.

Сергей Павлович идёт на серии из шести нокаутов подряд, причём все они были оформлены в первых раундах, что является историческим рекордом промоушена. В своём последнем бою на турнире UFC Fight Night 222 в апреле Павлович досрочно остановил в первом раунде американца Кёртиса Блэйдса.