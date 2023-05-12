Представитель Соро требует дисквалифицировать Курбанова и его команду

Представители французского боксёра Мишеля Соро подали протест в Федерацию бокса России (RBF) после поражения спортсмена в бою с россиянином Магомедом Курбановым. Об этом сообщает BoxingScene.
Представитель Соро Дэвид Берлин потребовал от RBF отменить победу россиянина раздельным судейским решением после 12 раундов. Берлин сослался на критику журналистов, в том числе Транснационального боксёрского рейтингового совета, который назвал победу Курбанова «ограблением».
«Поединок был односторонним, и Соро стал явным и однозначным победителем. По нашей информации, большинство наблюдателей, как в зале, так и на телевидении, оценили бой со счётом 9:3 в пользу Соро по раундам и никто, кроме судей, не видел, чтобы Курбанов выиграл более четырёх раундов. Более того, те несколько раундов, которые могли быть отданы Курбанову, были спорными раундами, победа в которых могла достаться любому из бойцов, в то время как большинство раундов, выигранных Соро, были доминирующими», — написал Берлин в официальном протесте, адресованном главе RBF Олегу Агееву.
Также в окружении Соро недовольны результатами взвешивания Курбанова и считают, что тот жульничал при взвешивании из-за того, что не уложился в суперсредний вес. Берлин потребовал, чтобы RBF наложила санкции на Курбанова и членов его команды за их поведение на обоих взвешиваниях.
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