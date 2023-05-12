Шарабутдин Атаев пробился в финал ЧМ по боксу — 2023, победив мексиканца Ромеро

Россиянин Шарабутдин Атаев, выступающий в весовой категории до 86 кг, вышел в финал чемпионата мира по боксу, который проходит в Ташкенте (Узбекистан). Соперником Шарабутдина в полуфинальном поединке был мексиканец Рохелио Ромеро. Атаев победил его единогласным решением судей.
Ранее полуфинальные поединки уже провели три россиянина — Эдмонд Худоян, Дмитрий Двали и Всеволод Шумков. Все они в них проиграли, став бронзовыми медалистами.
Чемпионат мира по боксу 2023 года проходит с 1 по 14 мая. Сборная России принимает в нём участие с национальной символикой. Напомним, победителем медального зачёта предыдущего чемпионата мира, который прошёл в 2021 в Белграде (Сербия), стала сборная Кубы, завоевавшая три золотые и две бронзовые медали. Российская команда заняла итоговое пятое место с одной золотой, двумя серебряными и двумя бронзовыми наградами.
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