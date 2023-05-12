Имам Хатаев уступил Нурбеку Оралбаю и стал бронзовым призёром ЧМ в Ташкенте

Сегодня, 12 мая, в Ташкенте (Узбекистан) проходит очередной соревновательный день чемпионата мира по боксу среди мужчин. Российский боксёр Имам Хатаев, выступающий в весовой категории до 80 килограммов, не смог пробиться в финал турнира.
В полуфинале соревнований Хатаев проиграл представителю Казахстана Нурбеку Оралбаю и стал бронзовым призёром чемпионата мира.
Чемпионат мира по боксу 2023 года проходит в Ташкенте (Узбекистан) с 1 по 14 мая. Российские боксёры участвуют в турнире с национальной символикой. Призовой фонд соревнований составляет $ 5,2 млн. Победителям достанется по $ 200 тыс., серебряные призёры получат по $ 100 тыс., бронзовые — по $ 50 тыс.
Ранее некоторые страны заявили о бойкоте этого турнира, а также уже состоявшегося женского чемпионата мира из-за участия в них россиян и белорусов.
- 12 мая 2023
-
18:40
-
18:10
-
17:36
-
16:57
-
16:52
-
16:32
-
16:00
-
15:29
-
15:11
-
14:52
-
14:31
-
13:30
-
13:13
-
12:56
-
12:54
-
12:40
-
12:20
-
11:56
-
11:39
-
10:55
-
10:17
-
10:06
-
09:44
-
09:14
-
01:32
-
00:06
- 11 мая 2023
-
22:38
-
21:50
-
21:22
-
20:41
-
19:01
-
18:45
-
18:15
-
17:45
-
17:23