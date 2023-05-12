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Имам Хатаев уступил Нурбеку Оралбаю и стал бронзовым призёром ЧМ в Ташкенте

Имам Хатаев уступил Нурбеку Оралбаю и стал бронзовым призёром ЧМ в Ташкенте
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Сегодня, 12 мая, в Ташкенте (Узбекистан) проходит очередной соревновательный день чемпионата мира по боксу среди мужчин. Российский боксёр Имам Хатаев, выступающий в весовой категории до 80 килограммов, не смог пробиться в финал турнира.

В полуфинале соревнований Хатаев проиграл представителю Казахстана Нурбеку Оралбаю и стал бронзовым призёром чемпионата мира.

Чемпионат мира по боксу 2023 года проходит в Ташкенте (Узбекистан) с 1 по 14 мая. Российские боксёры участвуют в турнире с национальной символикой. Призовой фонд соревнований составляет $ 5,2 млн. Победителям достанется по $ 200 тыс., серебряные призёры получат по $ 100 тыс., бронзовые — по $ 50 тыс.

Ранее некоторые страны заявили о бойкоте этого турнира, а также уже состоявшегося женского чемпионата мира из-за участия в них россиян и белорусов.

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