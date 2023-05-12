Американский боец: Усман Нурмагомедов мне нравится, но я его прикончу
Поделиться
Американский боец лёгкого веса в Bellator Брент Примус высказался о вероятном поединке с чемпионом промоушена в лёгком весе Усманом Нурмагомедовым.
В ночь на 13 мая Примус проведёт бой с Мансуром Барнауи в рамках Гран-при лёгкого веса Bellator. В случае победы американец может встретиться с Нурмагомедовым.
«Это мой шанс. Усман очень мне нравится, это отличный чемпион с сильной командой и сильными партнёрами на тренировках. Мне он нравится, но когда мы окажемся лицом к лицу в клетке, то я оставлю это в стороне и прикончу Усмана», — приводит слова Примуса MMA Fighting.
Усман Нурмагомедов по-прежнему остаётся непобеждённым бойцом. В активе россиянина 17 побед в 17 поединках в профессиональных смешанных единоборствах.
Материалы по теме
Комментарии
- 12 мая 2023
-
20:17
-
19:45
-
18:53
-
18:40
-
18:10
-
17:36
-
16:57
-
16:52
-
16:32
-
16:00
-
15:29
-
15:11
-
14:52
-
14:31
-
13:30
-
13:13
-
12:56
-
12:54
-
12:40
-
12:20
-
11:56
-
11:39
-
10:55
-
10:17
-
10:06
-
09:44
-
09:14
-
01:32
-
00:06
- 11 мая 2023
-
22:38
-
21:50
-
21:22
-
20:41
-
19:01
-
18:45
Партнерский контент