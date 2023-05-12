Американский боец: Усман Нурмагомедов мне нравится, но я его прикончу

Американский боец лёгкого веса в Bellator Брент Примус высказался о вероятном поединке с чемпионом промоушена в лёгком весе Усманом Нурмагомедовым.

В ночь на 13 мая Примус проведёт бой с Мансуром Барнауи в рамках Гран-при лёгкого веса Bellator. В случае победы американец может встретиться с Нурмагомедовым.

«Это мой шанс. Усман очень мне нравится, это отличный чемпион с сильной командой и сильными партнёрами на тренировках. Мне он нравится, но когда мы окажемся лицом к лицу в клетке, то я оставлю это в стороне и прикончу Усмана», — приводит слова Примуса MMA Fighting.

Усман Нурмагомедов по-прежнему остаётся непобеждённым бойцом. В активе россиянина 17 побед в 17 поединках в профессиональных смешанных единоборствах.