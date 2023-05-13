Камару Усман ответил на пост Чимаева о возможном поединке
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Бывший чемпион UFC в полусредней весовой категории Камару Усман ответил на публикацию шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева в социальных сетях.
Ранее Чимаев выложил пост, намекнув на согласование боя с Усманом, отметив аккаунт Камару и поставив рядом галочку.
Усман ответил аналогичным образом, отметив аккаунт Хамзата Чимаева.
Стоит отметить, что бойцы ранее выражали желание провести поединок в промежуточном весе, однако президент UFC Дана Уайт отверг такой вариант.
В активе Хамзата Чимаева 12 побед в 12 поединках в профессиональных смешанных единоборствах. Камару Усман провёл в ММА 23 боя, в которых он одержал 20 побед и потерпел три поражения, причём два из них в последних двух поединках.
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