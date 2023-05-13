Определился следующий соперник Усмана Нурмагомедова в Bellator

В полуфинале Гран-при Bellator в лёгком весе россиянин Усман Нурмагомедов встретится с американцем Брентом Примусом. Боец из США в ночь с 12 на 13 мая одержал победу над французом Мансуром Барнауи на «Аккор-Арене» в Париже на Bellator 296. Этот поединок был четвертьфинальным в рамках Гран-при и теперь Примус сразится с чемпионом из России.
Усман Нурмагомедов провёл свой бой 1/4 финала 10 марта на Bellator 292. Россиянин одержал победу над американцем Бенсоном Хендерсоном уже в первом раунде, проведя удушающий приём.
В другом полуфинале выступит россиянин Александр Шаблий, который на Bellator 292 выиграл техническим нокаутом у азербайджанца Тофика Мусаева. Его соперником станет победитель боя между американцем Эй Джеем Макки и бразильцем Патрики Фрейре.
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