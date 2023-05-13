Хабиб отреагировал на новость о предстоящем титульном поединке Усмана Нурмагомедова
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Бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов высказался о предстоящем бое своего двоюродного брата и обладателя чемпионского пояса Bellator в лёгком весе Усмана Нурмагомедова.
Ранее стало известно, что в полуфинале Гран-при лёгкого веса Усман Нурмагомедов встретится с американцем Брентом Примусом, который в 1/4 финала выиграл у Мансура Барнауи. Для российского бойца это будет вторая защита титула. В марте он выиграл у Бенсона Хендерсона удушающим приёмом в первом раунде.
«Большой бой Усмана Нурмагомедова», — написал Хабиб Нурмагомедов на своей странице в социальных сетях.
Усман Нурмагомедов провёл 17 поединков в профессиональных смешанных единоборствах и одержал в них 17 побед.
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