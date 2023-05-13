Тренер Головкина: Геннадий способен провести ещё пару боёв
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Джонатан Бэнкс, тренер звёздного казахстанского ветерана Геннадия Головкина (42-2-1, 37 KO), высказался о возможном продолжении карьеры своим подопечным.
«Я говорю от лица человека, который знает, как работает Геннадий: он способен провести ещё пару боёв. Но способен только в том случае, если он захочет продолжить. У Геннадия была великолепная карьера, и если он захочет уйти, то я сниму перед ним шляпу.
Геннадий по-прежнему лучший в среднем весе. В последнем бою он поднялся в другой дивизион и подрался с одним из лучших», – цитирует Бэнкса издание ProBox TV.
Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся в сентябре 2022 года, Головкин проиграл единогласным судейским решением бывшему лидеру рейтинга pound-for-pound мексиканцу Саулю Альваресу.
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