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Григорий Дрозд — о судействе на ЧМ: это любительский бокс, всякое может быть

Григорий Дрозд — о судействе на ЧМ: это любительский бокс, всякое может быть
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Российский спортивный функционер Григорий Дрозд прокомментировал судейство на чемпионате мира по боксу.

«Всякое может быть. Это любительский бокс. Чего греха таить? Знаем, помним. Такое бывает, причём достаточно часто. В России с этим точно борются, на международной арене это одна из главных задач – формирование правильного судейского корпуса. Надеемся на объективное судейство», — сказал Дрозд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Сегодня, 14 мая, в Ташкенте (Узбекистан) пройдёт заключительный соревновательный день на чемпионате мира по боксу — 2023 среди мужчин, в рамках которого состоятся финальные поединки соревнований. В борьбе за золото примут участие и два российских боксёра — Шарабутдин Атаев и Муслим Гаджимагомедов.

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