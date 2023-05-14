Григорий Дрозд — о судействе на ЧМ: это любительский бокс, всякое может быть

Российский спортивный функционер Григорий Дрозд прокомментировал судейство на чемпионате мира по боксу.
«Всякое может быть. Это любительский бокс. Чего греха таить? Знаем, помним. Такое бывает, причём достаточно часто. В России с этим точно борются, на международной арене это одна из главных задач – формирование правильного судейского корпуса. Надеемся на объективное судейство», — сказал Дрозд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
Сегодня, 14 мая, в Ташкенте (Узбекистан) пройдёт заключительный соревновательный день на чемпионате мира по боксу — 2023 среди мужчин, в рамках которого состоятся финальные поединки соревнований. В борьбе за золото примут участие и два российских боксёра — Шарабутдин Атаев и Муслим Гаджимагомедов.
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