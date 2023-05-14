Глава UFC: Фигейреду сначала говорит «да», потом «нет», а затем уходит в другой вес

Президент американского промоушена смешанных единоборств UFC Дана Уайт прокомментировал ситуацию с экс-чемпионом организации в наилегчайшей весовой категории Дейвисоном Фигейреду.

Ранее Уайт сообщил, что Фигейреду подерётся на турнире UFC 290 с Манелом Капе, однако сам бразилец это опроверг, отметив, что его по-прежнему не допускают к боям из-за проблем с глазом.

«Знаете, это чертовски хороший вопрос. Сначала Дейвисон говорит «да», затем кому-то ещё он говорит «нет», вчера я снова слышу от него «да», но вот только что он мне сказал, что решил подняться в легчайший вес. Так что я не знаю. Это сумасшествие, и с таким мы имеем дело каждый день», — сказал Уайт на пресс-конференции.

В последнем бою Фигейреду проиграл техническим нокаутом Брэндону Морено и утратил титул чемпиона UFC в наилегчайшем дивизионе.