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Сборная России по боксу заняла третье место в медальном зачёте ЧМ-2023

Сборная России по боксу заняла третье место в медальном зачёте ЧМ-2023
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Мужская сборная России вошла в тройку сильнейших национальных команд по итогам чемпионата мира 2023 года, прошедшего с 1 по 14 мая в Ташкенте (Узбекистан). Российские спортсмены завоевали две золотые и четыре бронзовые награды:

Муслим Гаджимагомедов завоевал золото в весовой категории до 92 кг;

Шарабутдин Атаев завоевал золото в весовой категории до 86 кг;

Имам Хатаев завоевал бронзу в весовой категории до 80 кг;

Всеволод Шумков завоевал бронзу в весовой категории до 60 кг;

Дмитрий Двали завоевал бронзу в весовой категории до 54 кг;

Эдмонд Худоян завоевал бронзу в весовой категории до 48 кг.

Медальный зачёт мужского ЧМ-2023 по боксу в Узбекистане (топ-5):

1. Узбекистан — 5-2-2;
2. Казахстан — 4-0-1;
3. Россия — 2-0-4;
4. Куба — 1-3-2;
5. Франция — 1-1-1.

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