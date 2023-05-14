Сборная России по боксу заняла третье место в медальном зачёте ЧМ-2023

Мужская сборная России вошла в тройку сильнейших национальных команд по итогам чемпионата мира 2023 года, прошедшего с 1 по 14 мая в Ташкенте (Узбекистан). Российские спортсмены завоевали две золотые и четыре бронзовые награды:
Муслим Гаджимагомедов завоевал золото в весовой категории до 92 кг;
Шарабутдин Атаев завоевал золото в весовой категории до 86 кг;
Имам Хатаев завоевал бронзу в весовой категории до 80 кг;
Всеволод Шумков завоевал бронзу в весовой категории до 60 кг;
Дмитрий Двали завоевал бронзу в весовой категории до 54 кг;
Эдмонд Худоян завоевал бронзу в весовой категории до 48 кг.
Медальный зачёт мужского ЧМ-2023 по боксу в Узбекистане (топ-5):
1. Узбекистан — 5-2-2;
2. Казахстан — 4-0-1;
3. Россия — 2-0-4;
4. Куба — 1-3-2;
5. Франция — 1-1-1.
- 14 мая 2023
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