У России — золото! Атаев победил хитрого кубинца из Азербайджана в финале ЧМ-2023

14 мая проходит заключительный день на чемпионате мира по боксу в Ташкенте. Он представляет особенный интерес для российских болельщиков, поскольку сразу два наших соотечественника добрались до финалов. Первым на свою битву вышел Шарабутдин Атаев. В полуфинале он единогласным решением судей разбил мексиканца Рохелио Ромеро. А в решающей стадии россиянину достался очень непростой соперник.

В оппонентах оказался кубинец Лорен Альфонсо, представляющий Азербайджан. За спиной у него был целый послужной список наград. Лорен является бронзовым призёром Олимпийских игр 2020-го, чемпионом мира 2021-го, победителем Европейских игр 2019-го. В полуфинале он уверенно разобрался с Георгием Кушиташвили из Грузии. Любопытно, что тот тоже на протяжении длительного времени был связан с Россией, представлял нашу страну на международной арене.

С самых первых секунд Шарабутдин забрал центр ринга, а Лорен принял решение работать с дистанции. Но Атаев был буквально окрылён. Он полез вперёд и начал работать сериями. Большинство ударов залетало точно в цель. Альфонсо был вынужден просто уклоняться и уходить от всех этих выпадов россиянина. А наш соотечественник работал практически безупречно. И раунд совершенно закономерно отправился в копилку Шарабутдина, но с минимальным разрывом – 3:2.

Во втором раунде Шарабутдин вновь прижал кубинского азербайджанца к канатам и начал методично разбивать его. Атаев действовал намного активнее, агрессивно шёл вперёд. Соперник был вынужден спасаться в клинче, пытался вязать россиянина. Помогали и хорошие уклонения, но Шарабутдин всё равно попадал. Чувствовалось, что и вторая трёхминутка осталась за нашим парнем. И судьи были с этим солидарны – 4:1.

В третьем раунде Шарабутдин решил поработать в оттяжке, Альфонсо пошёл вперёд. И тут же Лорен получил прямой удар в голову. Атаев действовал наверняка, старался не рисковать. Он прекрасно понимал, что драгоценные секунды таяли и отделяли его от заветного золота. Соперник пытался нестись вперёд, потому что чувствовал катастрофическое отставание по очкам. Но ничего серьёзного сделать он так и не смог.

Спортивный функционер и бывший профессиональный боксёр Григорий Дрозд перед финалом был уверен в Шарабутдине. «Атаев – красавчик», – заявил он нашему изданию. И судьи раздельным решением (4:1) признали абсолютную доминацию россиянина. Есть первое золото на чемпионате мира для сборной! Это было очень красиво.