Кравцов: если оценивать с точки зрения Олимпийских игр, к сборной России есть вопросы

Эдуард Кравцов, глава тренерского совета сборной России по боксу, заявил, что считает выступление команды на чемпионате мира в Ташкенте (Узбекистан) удовлетворительным, отметив, что, если его оценивать с точки зрения будущей Олимпиады в Париже, возникают вопросы. Россияне заняли третье место в медальном зачёте, завоевав две золотые и четыре бронзовые награды.
«Да, результат у нашей команды удовлетворительный, но, если говорить про будущие Олимпийские игры, то есть вопросы. В олимпийских весах у нас только золото Муслима Гаджимагомедова и бронза Имама Хатаева. В остальных весах, которые есть на ОИ, восьмое место у Игоря Свиридченкова, остальные парни посыпались ещё до четвертьфинала. Так что будет определённый анализ, кого-то из парней придётся поднять или, наоборот, спустить в другую категорию. Дай бог, на Олимпийских играх в Париже всё получится», — сказал Кравцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.
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