Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Кравцов: если оценивать с точки зрения Олимпийских игр, к сборной России есть вопросы

Кравцов: если оценивать с точки зрения Олимпийских игр, к сборной России есть вопросы
Аудио-версия:
Комментарии

Эдуард Кравцов, глава тренерского совета сборной России по боксу, заявил, что считает выступление команды на чемпионате мира в Ташкенте (Узбекистан) удовлетворительным, отметив, что, если его оценивать с точки зрения будущей Олимпиады в Париже, возникают вопросы. Россияне заняли третье место в медальном зачёте, завоевав две золотые и четыре бронзовые награды.

«Да, результат у нашей команды удовлетворительный, но, если говорить про будущие Олимпийские игры, то есть вопросы. В олимпийских весах у нас только золото Муслима Гаджимагомедова и бронза Имама Хатаева. В остальных весах, которые есть на ОИ, восьмое место у Игоря Свиридченкова, остальные парни посыпались ещё до четвертьфинала. Так что будет определённый анализ, кого-то из парней придётся поднять или, наоборот, спустить в другую категорию. Дай бог, на Олимпийских играх в Париже всё получится», — сказал Кравцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Материалы по теме
Две золотые медали — успех или провал? Подводим итоги ЧМ-2023 со знаменитым тренером
Эксклюзив
Две золотые медали — успех или провал? Подводим итоги ЧМ-2023 со знаменитым тренером
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023