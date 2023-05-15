Кравцов: если оценивать с точки зрения Олимпийских игр, к сборной России есть вопросы

Эдуард Кравцов, глава тренерского совета сборной России по боксу, заявил, что считает выступление команды на чемпионате мира в Ташкенте (Узбекистан) удовлетворительным, отметив, что, если его оценивать с точки зрения будущей Олимпиады в Париже, возникают вопросы. Россияне заняли третье место в медальном зачёте, завоевав две золотые и четыре бронзовые награды.

«Да, результат у нашей команды удовлетворительный, но, если говорить про будущие Олимпийские игры, то есть вопросы. В олимпийских весах у нас только золото Муслима Гаджимагомедова и бронза Имама Хатаева. В остальных весах, которые есть на ОИ, восьмое место у Игоря Свиридченкова, остальные парни посыпались ещё до четвертьфинала. Так что будет определённый анализ, кого-то из парней придётся поднять или, наоборот, спустить в другую категорию. Дай бог, на Олимпийских играх в Париже всё получится», — сказал Кравцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.