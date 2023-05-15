«Улыбаемся и пашем!» Чимаев показал, как работает над физической формой

Популярный шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав несколько фотографий с тренировочных занятий.

«Улыбаемся и пашем», — подписал фото Хамзат.

Фото: Из личного архива Хамзата Чимаева

Фото: Из личного архива Хамзата Чимаева

Фото: Из личного архива Хамзата Чимаева

Фото: Из личного архива Хамзата Чимаева

Напомним, в общей сложности в активе Чимаева 12 боёв в смешанных единоборствах, в каждом из которых он одержал победу. В последнем поединке, состоявшемся в сентябре прошлого года, швед с чеченскими корнями встречался с американцем Кевином Холландом и одержал победу удушающим приёмом уже в первом раунде. Изначально Хамзат должен был выйти в октагон с Нейтом Диазом, но, так как не смог уложиться в лимит полусредней весовой категории (77,1 кг), основной кард турнира претерпел изменения.

Хамзат Чимаев прослезился во время общения с девочкой-сиротой: