Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Улыбаемся и пашем!» Чимаев показал, как работает над физической формой

«Улыбаемся и пашем!» Чимаев показал, как работает над физической формой
Аудио-версия:
Комментарии

Популярный шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав несколько фотографий с тренировочных занятий.

«Улыбаемся и пашем», — подписал фото Хамзат.

Фото: Из личного архива Хамзата Чимаева

Фото: Из личного архива Хамзата Чимаева

Фото: Из личного архива Хамзата Чимаева

Фото: Из личного архива Хамзата Чимаева

Напомним, в общей сложности в активе Чимаева 12 боёв в смешанных единоборствах, в каждом из которых он одержал победу. В последнем поединке, состоявшемся в сентябре прошлого года, швед с чеченскими корнями встречался с американцем Кевином Холландом и одержал победу удушающим приёмом уже в первом раунде. Изначально Хамзат должен был выйти в октагон с Нейтом Диазом, но, так как не смог уложиться в лимит полусредней весовой категории (77,1 кг), основной кард турнира претерпел изменения.

Хамзат Чимаев прослезился во время общения с девочкой-сиротой:

Материалы по теме
Чимаев не дерётся из-за «личных проблем». Карьера чеченца под угрозой?
Чимаев не дерётся из-за «личных проблем». Карьера чеченца под угрозой?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023